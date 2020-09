Die Corona-Pandemie hat auch die Pläne zum Kunstprojekt rund um das Café Eden durcheinandergewirbelt. Statt in diesem Frühjahr werden die jungen Künstler ihre Arbeit erst im nächsten Jahr präsentieren. Ein Termin steht nun fest.

Am Freitag, 9. April 2021, wollen die Künstler zeigen, woran sie gearbeitet haben. Sie hatten auf Betreiben des Kunstvereins und in Kooperation mit dem Kulturbüro der Stadt Ende des vergangenen Jahres begonnen, Erinnerungen an das Café Eden zu sammeln. Das heruntergekommene Gebäude war jahrzehntelang als Tanzlokal genutzt worden. Und Dürkheimer – in einem gewissen Alter – haben dort einen Teil ihrer Jugend verbracht.

Was die jungen Künstler um Saskia Bauer daraus gemacht hätten, das sollte eigentlich in einer Ausstellung unter dem Titel Palimpsest in der Dürkheimer Burgkirche im April gezeigt werden. Dann kam Corona.

„Um bereits im Vorfeld einen digitalen Vorgeschmack“ zu geben und um neben der handwerklichen Umsetzung der Exponate auch inhaltlich weiterzuarbeiten gibt es eine Internetseite zum Projekt, heißt es nun in einer Pressemitteilung. Hier können sich Besucher über die „besondere Ästhetik“ informieren. „Unter dem Reiter ,Garderobe’ werden monatlich Exponate eingefügt, welchen später in der finalen Ausstellung zentrale Vermittlungsmomente zufallen werden. Die Objekte werden jeweils mit teils künstlerischen Texten ergänzt die diese in den Ausstellungskontext einbetten sollen“, heißt es.

Homepage und Begleitheft

Zudem dient die Homepage dazu, Kontakt zu der Künstlergruppe zu ermöglichen. Im Stil der Homepage arbeiten die Künstler an einem Begleitheft zur finalen Ausstellung, das in der Kunstakademie in Münster gedruckt werden wird. Da in die Ausstellung – wie momentan bei allen Veranstaltungen – nur eine limitierte Besucherzahl eingelassen werden, darf wurde die Schau noch einmal räumlich umstrukturiert.

Wie es mit dem Café selbst weitergeht, ist momentan noch offen. Inzwischen ist die Besitzerin des Gebäudes verstorben. Die Stadt hat Interesse angemeldet, die Immobilie zu erwerben. Derzeit sind noch rechtliche Fragen zu klären.

Im Netz