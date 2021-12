Die Zukunft des Café Eden ist nach wie vor offen. Das sagte Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) im Stadtrat auf Nachfrage von Walter Schubert (FDP). Nach dem Tod der Besitzerin des Gebäudes konnten keine Erben ausfindig gemacht werden. Daher kümmert sich ein Nachlassverwalter im Auftrag des Landes Rheinland-Pfalz um die heruntergekommene Immobilie. Im vergangenen Jahr hatte er kleinere Instandsetzungsmaßnahmen in Auftrag gegeben. Da das Gebäude in einem Sanierungsgebiet liegt, hätte die Stadt ein Vorkaufsrecht, sollte es auf den Markt kommen. Das ist bislang aber offenbar nicht der Fall. „Am Sachstand hat sich nichts geändert, wir haken da regelmäßig nach“, so Glogger.