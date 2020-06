Beim „Café Eden“ gibt es eine neue Entwicklung: Nach dem Tod der Besitzerin kümmert sich jetzt ein Nachlassverwalter um die heruntergekommen Immobilie am Dürkheimer Schlossplatz.

Das haben Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) und Bauamtsleiter Dieter Petry am Donnerstag im Bauausschuss mitgeteilt. Die Stadt sei eigentlich davon ausgegangen, dass es Erben gäbe, doch dies sei offenbar nicht der Fall. Der Nachlassverwalter lasse die Immobilien instand setzen, ehe sie zum Verkauf gestellt würden, sagte Petry. Insgesamt kümmere sich der Verwalter um etwa 100 Objekte, zehn davon gehörten der verstorbenen Eden-Besitzerin, sagte Petry.

„So nah dran wie in 30 Jahren nicht“

Der Bauamtsleiter geht davon aus, dass am Gebäude Schönheitsreparaturen ausgeführt werden. „Die Möglichkeit, dass sich etwas tut, ist deutlich größer geworden“, sagte Glogger. „So nah dran waren wir in den letzten 30 Jahren nicht“, ergänzte Petry. Das Gebäude am Schlossplatz hat eine lange Geschichte. 1968 eröffnete das Tanzlokal „Holzwurm“ im ehemaligen Lokal Ihringer. Zuletzt war das Gebäude als „Café Eden“ bekannt. Derzeit ist es Gegenstand eines Projekts des Kunstvereins. Die Stadt hat ein Vorkaufsrecht auf die verfallene Immobilie, die vielen Dürkheimern als Schandfleck gilt.