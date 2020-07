Am ehemaligen „Café Eden“ sind in den vergangenen Tagen erste Instandsetzungsarbeiten erledigt worden. Nach dem Tod der Besitzerin fällt die Immobilie an das Land Rheinland-Pfalz. Ob die Stadt ihr Vorkaufsrecht ausübt, ist offen.

Wie berichtet, kümmert sich ein Nachlassverwalter im Auftrag des Lands um die heruntergekommene Immobilie am Dürkheimer Schlossplatz, nachdem keine Erben ausfindig gemacht werden konnten. Bevor die Immobilie auf den Markt kommt, sei es üblich, dass Schönheitsreparaturen ausgeführt würden, hatte Bauamtsleiter Dieter Petry Ende Juni dem Bauausschuss erläutert. Da das Gebäude in einem Sanierungsgebiet liegt, hat die Stadt ein Vorkaufsrecht.

Ob sie es auch ausüben wird, ist noch nicht entschieden. Wie Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) auf Anfrage sagte, werde man zunächst einmal beobachten, ob es Interessenten für das Gebäude gebe, denen eine zügige Sanierung und Vermarktung zuzutrauen sei. Sollte dies nicht der Fall sein, würde die Stadt das Vorkaufsrecht geltend machen. „Im Zweifel machen wir lieber davon Gebrauch, bevor unklar ist, wie es weitergeht“, betonte Glogger.

Tanzlokal bis Mitte der 1990er-Jahre

Das Gebäude am Schlossplatz hat eine lange Geschichte und wurde überwiegend als Restaurant oder Diskothek genutzt. 1968 eröffnete das Tanzlokal „Holzwurm“ im ehemaligen Lokal Ihringer. Zuletzt war das Gebäude als „Café Eden“ bekannt. Die Diskothek bestand bis Mitte der 1990er-Jahre. Seitdem verfällt das Haus zusehends.

Der Dürkheimer Kunstverein und die Stadt wollten zuletzt mit einem Kunst-Projekt Aufmerksamkeit auf das „Café Eden“ lenken. Wegen der Corona-Pandemie verschob sich die fürs Frühjahr geplante Performance von vier jungen Künstlern auf das kommende Jahr. Für ihr Projekt hatten die jungen Leute Erinnerungsstücke gesammelt.

Vielen Dürkheimern gilt die Immobilie als Schandfleck. Bisherige Bemühungen, aus dem Gebäude am Schlossplatz etwas zu machen, blieben erfolglos.