Warum das Cabrio mal erfunden wurde, lässt sich derzeit schwer nachvollziehen. Wahrscheinlich ist es dafür gedacht, dass man damit an Tagen, an denen die Sonne scheint und es nicht regnet, durch die Gegend gondeln kann. Irgendwie so muss gewesen sein. Wie gesagt, momentan kaum vorstellbar.

Bevor der Sommer 2024 uns mit seiner Feuchtigkeit überraschte, war das Cabrio mal ein beliebtes Transportmittel. Wo es besonders beliebt ist, das hat in dieser Woche das Kraftfahrt-Bundesamt mitgeteilt. Und siehe da: Im Landkreis Bad Dürkheim gibt es die dritthöchste Cabriodichte in der gesamten Bundesrepublik. Die meisten Cabrios pro Einwohner gibt es in Deutschland im Landkreis Starnberg. Dahinter folgt der Hochtaunuskreis. In Bad Dürkheim, dem Bronzegewinner, kommen auf 1000 Einwohner 49 Autos „mit offenem Aufbau“.

So richtig überraschend ist das nicht. Schließlich sind die genannten Kreise auch immer dabei, wenn es um Landkreise mit hohem durchschnittlichen Einkommen geht. So dass, bei aller statistischer Vorsicht, ein gewisser Zusammenhang nicht auszuschließen ist. So ein Cabrio ist ja weniger Gebrauchs-, denn Genussauto. Die Bewohner des Landkreises Bad Dürkheim würden sicher ergänzen, dass es in der Gegend auch viel Schönes zu sehen und genießen gibt. Zumindest, wenn die Sonne scheint.