Der Busverkehr im gesamten Stadtgebiet von Bad Dürkheim ist eingestellt. Das teilte Stadtwerke-Chef Peter Kistenmacher auf Anfrage mit. Am frühen Morgen seien die Busse noch planmäßig unterwegs gewesen und hätten auch Berufspendler und Schüler transportieren können. Doch durch den gefrierenden Regen sei den Bussen ein Weiterfahren nicht mehr möglich gewesen. In Absprache mit der Behlesgruppe habe man deswegen ab 10 Uhr den Verkehr eingestellt. Ob der Verkehr im späteren Verlauf des Tages wieder aufgenommen werden könne, sei noch unklar. „Das kommt auf die aktuelle Wetterlage an“, so Kistenmacher.

