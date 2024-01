Der Linienverkehr im Stadtgebiet Bad Dürkheim ist aufgrund der aktuellen Wetterlage am Morgen aus Sicherheitsgründen vorübergehend eingestellt worden. Aktuell plant das Unternehmen Behles-Bus die Wiederaufnahme des Linienverkehrs für 16 Uhr. Betroffen von der Einstellung sind alle Linien. Das Busunternehmen hatte sich am frühen Morgen aus Rücksicht und Verantwortung für Personal und Fahrgäste zu Einstellung des Busverkehrs entschlossen. Mehr zum Extremwetter in der Pfalz lest ihr in unserem Liveblog.