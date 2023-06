Um 23.23 Uhr hat ein Passant im Feld nahe des Ellerstadter Gewerbegebiets „In der Nauroth“ am Samstag einen in Brand geratenen Busch entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Die rückte mit einem Fahrzeug und 13 Brandbekämpfern an. „Bei der aktuellen Trockenheit reicht schon eine Zigarettenkippe, dann kann das ganz schnell gehen“, sagte Wehrführer Kurt Rathgeber. Deshalb sei es gut gewesen, dass der Brand früh entdeckt wurde, wodurch „wir ihn schnell im Griff hatten und löschen konnten“. Eine Viertelstunde nach Mitternacht war der Einsatz vorbei.