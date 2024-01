Das vom Kreis beauftragte Busunternehmen in Bad Dürkheim ist voraussichtlich nicht von den Streiks am Freitag betroffen, wie das Busunternehmen auf Anfrage mitteilt. Damit dürfte in und um Bad Dürkheim auch der Schülerverkehr sichergestellt sein, der vom selben Busunternehmen im Kreis durchgeführt wird. Aufgerufen zum bundesweiten Streik hatte die Gewerkschaft Verdi im Zuge der Verhandlungen über den Tarifvertrag Nahverkehr.