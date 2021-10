Am Mittwoch gegen 13.30 Uhr ist nach Angaben der Polizei ein geparkter Lkw in der Reiboldstraße in Freinsheim beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer habe beim Vorbeifahren aufgrund ungenügenden Abstands den Außenspiegel des Mercedes Atego gerammt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Den Schaden beziffern die Beamten auf 80 Euro. Glücklicherweise habe der Eigentümer direkt neben seinem Lastwagen gestanden und mit einem Kunden telefoniert, sodass er den Unfall beobachten konnten. Die Polizei nahm daraufhin Ermittlungen bei dem Busunternehmen des Unfallverursachers auf. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.