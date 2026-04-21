Ein Linienbus ist am Dienstagmorgen gegen 8.15 Uhr in Bad Dürkheim auf ein Auto aufgefahren. Nach Angaben der Polizei war ein 55-jähriger Opel-Fahrer aus Neustadt auf der Abfahrt der B271 unterwegs und wollte an der Ampel nach links auf die Mannheimer Straße in Richtung Bad Dürkheim abbiegen. Verkehrsbedingt musste er dort anhalten. Der 52-jährige Busfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. In dem Bus saß neben dem Fahrer nur ein Fahrgast. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Der Sachschaden lag bei etwa 8000 Euro.