Ziel ist der Schutz vor Versandung: Der Burgweiher nimmt wieder Wasser auf. Der Aushub wartet in der Nähe des Sportparks auf weitere Analysen.

Der Burgweiher in Friedelsheim füllt sich nach den Baggerarbeiten wieder mit Wasser. Das durch den Schwabenbach eingetragene Sediment wurde bis auf eine 30 Zentimeter dicke Schicht abgetragen. Dazu musste das Wasser abgelassen werden. Der Schwabenbach floss dabei während der Arbeiten weiterhin in einer Rinne am Weihergrund, damit er nicht austrocknet. Ziel ist es, eine weitere Versandung des Weihers zu verhindern. Dafür wurde nach Angaben der Kreisverwaltung der undichte „Mönch“ saniert, der den Wasserablauf des Staugewässers reguliert.

Der abgetragene Schlamm des Weihers wurde laut Kreis zum Austrocknen auf einem gemeindeeigenen Grundstück im Bereich des Sportparkgeländes zwischengelagert. Untersuchungen haben ergeben, dass das Material leicht erhöhte Arsen- und Kupferwerte aufweist. Da das Material nach dem Trocknen wiederverwendet werden soll, muss es zuvor erneut beprobt werden. Über die Art der Weiterverwendung ist laut Kreisverwaltung noch nicht entschieden.