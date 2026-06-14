Einen quirligen Start hat das Burg- und Weinfest in Wachenheim am Wochenende hingelegt. Wegen Grand Malör musste der Burgbereich wegen Überfüllung geschlossen werden.

Das Burg- und Weinfest feiert man in Wachenheim bilokal und simultan, unten im Städtchen und oben auf der Wachtenburg. So die Theorie. Doch kurz nach 20 Uhr wird der halbstündig verkehrende Shuttleverkehr bergauf eingestellt: Burgbereich wegen Überfüllung geschlossen. Grund: Die Kultband „Grand Malör“ oben auf der Bühne fackelt die mittelalterliche Ruine akustisch ab. Und macht die Party zum Opfer ihres Erfolgs. Jetzt kann’s für die Besucher nur noch bergab gehen.

Auch im Hof vom Sektschloss Wachenheim sind abends alle Plätze belegt. Hier hat um 19 Uhr die Band „Hossa“ gestartet. Schlagernostalgie trifft Popklassiker: Nena, Wolfgang Petry, „Que Sera“ und „Walking on Sunshine“ – die siebenköpfige Truppe hat alles drauf und Publikum und Stimmung fest im Griff. Partystimmung unter der Phönixpalme – die Besucher, bunt gemischt aus drei Generationen, singen textsicher mit.

Neue Bühne auf dem Marktplatz

Überraschung auf dem Marktplatz: Hier war sogar eine neue Bühne aufgebaut. Die Stadt war dem Anfang Juni geäußerten Wunsch von Pfalzweiße 1998 und Gewäx nachgekommen und hatte diesen Standort kurzfristig genehmigt, wie Wachenheims Bürgermeister Torsten Bechtel erklärt. Dort geben sich am Samstagabend „Fizz Gin“ die Ehre. Am kommenden Freitag spielen hier „Vinolectro“. Unten in der Stadt und oben auf der Burg endet die Musik pünktlich um 23 Uhr. Das Fest verläuft quirlig, aber entspannt und friedlich.

Aber auch unten auf dem Rathausplatz war viel los. Foto: Peter Kretzschmar Eine neue Bühne gab es auf dem Martplatz. Viele junge Leute waren dort zu finden. Foto: STADT Wachenheim Kaum noch Sitzplätze gab es vor der Kirche. Foto: Peter Kretzschmar Man trifft sich in Wachenheim. Foto: Peter Kretzschmar Die Bratwurstpreise schwanken auf dem Fest. Foto: Peter Kretzschmar Die Musik gibt’s für die Besucher umsonst . Hier spielen „Die Pärlen“ auf dem Rathausplatz. Foto: Peter Kretzschmar Ist nicht auch Fußball-WM? In der Burgstraße haben vor allem die Kinder etwas davon. Public Viewing für alle gibt’s nächsten Samstag. Foto: Peter Kretzschmar Viel los war auch bei der Sektkellerei. Foto: Peter Kretzschmar „Hossa“ hieß es am Samstabend von der Bühne der Sektekllerei. Foto: Peter Kretzschmar Foto 1 von 9

Alte Geschichte und brutzelnde Burger

Am frühen Samstagnachmittag konnte man beim Rundgang das typische Wachenheimer Flair entdecken: alte Steine, kurze Wege, lange Geschichten. Gästeführerin Renate Bremicker nimmt gerade eine Handvoll Pfalztouristen aus dem Ruhrpott mit auf schmale Pfade und in versteckte Winkel von Wachenheim. Zwischen Simultankirche, Stadtmauer, Diebesturm und Luisenbrunnen erklärt sie Neidköpfe auf Torbögen, skizziert die wechselvolle Geschichte herrschaftlicher Häuser und zeigt einen versteckten Erker: die älteste Toilette der Stadt. Und so stimmt die Wachenheimer Geschichte, nicht belehrend, sondern augenzwinkernd serviert, alle Teilnehmer ein aufs abendliche Fest. Auf der Festmeile rüstet man sich derweil auf den abendlichen Ansturm. Zwar sind die Sitzplätze in der Sonne noch verwaist, doch hier und da werden bereits die Grills angeworfen, dreht sich Fleisch am Spieß für „Wutze-Burger“ oder brutzeln erste Saumagen-Scheiben im Bräter.

Schorle so teuer wie die Bratwurst

Auf der Terrasse vor der Kirche herrscht schon reger Betrieb. Riesling, Weißherbst, Rosé – die Schorlepreise liegen in diesem Jahr einheitlich bei 5 Euro. Das finden Einheimische wie Gäste angemessen. Die Besuchergruppe aus Rödersheim-Gronau, versammelt am Tisch des TUS, ist sich einig: Die Schorlepreise seien hier noch ok. „Auf dem Wurstmarkt wird’s bestimmt teurer“, sind sie überzeugt. Eine Braut mit Gefolge zieht vorbei: JGA (Junggesellinnen-Abschied), die Mädels sind munter drauf, auf Sekt geeicht. Bei der Bratwurst ist die Preislage weniger harmonisch – und schwankt, abhängig von Anbieter und Standort – zwischen 4,50 und 5,50 Euro – freie Marktwirtschaft zum Anbeißen.

Es geht in die Verlängerung

Wer Nachschlag will, bekommt ihn reichlich am zweiten Festwochenende. Vom 18. bis 21. Juni geht das Burg- und Weinfest in die Verlängerung. Wieder mit jeder Menge Livemusik im Ort und auf der Ruine Wachtenburg, bewährtem Shuttle-Service, offenen Höfen und der vertrauten Mischung aus Wein, Schorle und Pfälzer Offenheit und Feierfreude.

Kurz: Wachenheim hält das Tempo und lädt nochmal vier Tage dazu ein, es mitzuhalten: Am Donnerstag mit After-Work-Party, Freitag mit Musik an vielen Ecken, Samstag mit Wandern, Stadtführung und Livemusik und Sonntag mit einem „Tag der Vereine“. Musikalisch wird von Akustik über Schlager, Pfälzisches, Pop und Rock alles geboten. Kellereiführungen, Sektproben, „Kerch uff pälzisch“ am Sonntag und ein Kinderprogramm mit vielen Kreativangeboten runden das Programm ab. Außerdem gibt es am Samstag Public Viewing: Deutschland gegen Elfenbeinküste ist auf dem Rathausplatz live zu verfolgen.