Zum 50. Mal feiern die Wachenheimer von Donnerstag bis Sonntag, 8. bis 11. Juni, und vom 16. bis 18. Juni ihr Burg- und Weinfest. Der Rathausplatz steht allerdings nicht mehr als Veranstaltungsort zur Verfügung.

Das 49. Burg- und Weinfest wurde vergangenes Jahr wegen der B271-Bauarbeiten und der damit verbundenen Umleitung durch die Wachenheimer Innenstadt erst Ende September gefeiert. Zum runden Jubiläum findet es wieder wie gewohnt am zweiten und dritten Juni-Wochenende statt. Allerdings werden die Festbesucher nicht mehr auf dem Rathausplatz feiern können. Zusammen mit dem Ordnungsamt hat die Stadtspitze – auch aufgrund des nötigen Sicherheitskonzepts – entschieden, das Fest auf den Marktplatz und die beiden Parkplätze hinter der Kirche in der Burgstraße zu verlagern. So konzentriert sich das Jubiläumsfest auf die westliche Seite der Weinstraße. Während der Festtage wird die Innenstadt für den Verkehr gesperrt.

Pfälzische Weinkönigin eröffnet

Das Weingut Peter, die Wachtenburg, die über einen Bus-Pendelverkehr erreichbar ist, und das Sektschloss sind die weiteren Fest-Standorte. Anlässlich des Jubiläums hat die Stadt ein besonderes Jubiläums-Dubbeglas entwerfen lassen.

Die offizielle Eröffnung mit der Pfälzischen Weinkönigin Lea Baßler, der Wachenheimer Weinprinzessin Jessica Baudisch und weiteren Weinhoheiten aus der Region findet am Donnerstag um 18 Uhr auf der Wachtenburg statt. Ab dann kann das Fest in vollen Zügen genossen werden. Wer nicht solange warten möchte, kann bereits am Mittwoch im Hof des Weinguts Peter in der Burgstraße ab 18 Uhr zum „Pre-Opening“ mit Mr. Pälzer Schorle „light“ vorbeischauen. Beim eigentlichen Jubiläumsfest erwartet die Besucher ein umfangreiches Programm mit Musik sowie Speis und Trank. Sportlich Ambitionierte dürfen sich am 17. Juni den vom Pfälzerwald-Verein organisierten Wandermarathon vormerken, bei dem sie wahlweise auch in der Halbmarathon-Distanz antreten können. Anmeldung und Start sind auf dem Rathausplatz ab 7 Uhr möglich; das Ziel befindet sich auf der Wachtenburg.

Kostümführung und Kinderprogramm

Eine Kostümführung durch die historische Altstadt auf den Spuren von Luise Wolf (1847 bis 1925) beginnt samstags ab 16 Uhr auf dem Marktplatz. Für die Kleinsten hat das Team der Wachtenburg an den Sonntagen von 11 bis 14 Uhr auf dem Burggelände ein Kinderprogramm organisiert. Wer einmal die Welt des Sekts besser kennenlernen möchte, kann am Donnerstag, am Freitag, dem 16. Juni, sowie samstags und sonntags ab 15 Uhr an einer Kellereiführung und zweiteiliger Sektprobe teilnehmen.

Das Musikprogramm bietet von Rock und Pop über Oldies, Schlager und DJ-Musik für jeden Geschmack etwas. Als Jubiläumsgeschenk der Deutsch-Französischen Gesellschaft wird die „Declic“-Show- und Tanzband aus dem Elsass am Freitag, 9. Juni, von 17 bis 21 Uhr im Schlosshof der Sektkellerei für Musik sorgen.

Weitere Informationen zu Sonderzügen, Shuttle-Bus und Öffnungszeiten gibt es hier.