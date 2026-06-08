Mit einem runden Geburtstag – 350 Jahre Stadtrechte – und gleich zwei Festwochenenden feiert Wachenheim sein traditionsreiches Burg- und Weinfest.

Altstadt, Weingüter und die Wachtenburg verwandeln sich vom 12. bis 14. sowie vom 18. bis 21. Juni in eine große Bühne für Wein, Begegnung und Livemusik. Den festlichen Auftakt bildet bereits am Donnerstag, 11. Juni, um 18 Uhr die Wachenheimer Wein- und Sektprobe auf der Wachtenburg. Neun Wachenheimer Wein- und Sektgüter präsentieren ihre besten Tropfen auf dem „Balkon der Pfalz“ mit weitem Blick über die Rheinebene. Offiziell eröffnet wird das 53. Burg- und Weinfest dann am Freitag, 12. Juni, um 18 Uhr ebenfalls auf der Wachtenburg. Mit dabei sind Weinprinzessin Conny I., weitere Weinhoheiten der Region und Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU).

Umfangreiches Musikprogramm

Musikalisch zeigt sich das Burg- und Weinfest so vielseitig wie selten: Rock, Pop, Partyhits, Schlager, Akustik-Sets und Blasmusik wechseln sich an mehreren Spielorten zwischen Wachtenburg, Rathausplatz und Sektschloss ab. Bereits am Eröffnungsfreitag sorgen Bands wie Mr. Pälzer Schorle ab 19 Uhr im Weingut Peter und zeitgleich xxtra.rocks auf der Wachtenburg sowie die Deutschrock-Formation „Saftwerk“ ab 19.30 Uhr im Schlosshof der Sektkellerei für Stimmung. Marktplatz und Rathausplatz werden beschallt mit DJ Musik von B2B Ernie & Bert (ab 19 Uhr) und der Party-Rockband „Private Place“ ab 20 Uhr.

Am Samstag, 13. Juni, ab 16 und tags darauf bereits ab 11 Uhr startet das Kollektiv Farbenrausch mit einem musikalischen Aufwärmprogramm. Ab 19 Uhr übernehmen am Samstag Grand Malör die Wachtenburg, während die Schlagerband „Hossa“ im Sektschloss spielt. Acoustic Cover von „Grenzenlos Duo“ gibt ab 19 Uhr im Weingut Peter. Ab 20 Uhr spielen „Die Pärlen“ Cover Rock von „Die Ärzte“, während der Sonntag, 14. Juni, ganz im Zeichen der Familie steht. Für Dolce Vita im mediterranen Flair des Schlosshofes sorgt ab 13.30 Uhr Live-Musiker Matteo di Maggio, während ab 14 Uhr „Pfälzerblech“ traditionelle und moderne Blasmusik auf der Wachtenburg erklingen lässt.

Stadtführungen und Familienangebote

Auch das zweite Festwochenende setzt an vier Tagen nochmal Akzente: Der Donnerstag, 18. Juni, lädt zur After-Work-Party mit DJs und Livemusik, ehe am Freitag, 19., und Samstag, 20. Juni, erneut Rock- und Partybands wie Jens Huthoff & Band, 400 PS, Finest Shades of Grey oder Revoc die Bühnen erobern.

Der abschließende Sonntag, 21. Juni, rückt Gemeinschaft, Ehrenamt und Vereinsleben in den Mittelpunkt, begleitet von durchgehendem Musikprogramm und offenen Begegnungen.

Ergänzt wird das Fest durch Stadtführungen an den Samstagen, 13. und 20. Juni, jeweils um 16 Uhr, die auf den Spuren der Geschichte durch die historische Altstadt führen.

Familienangebote am Sonntag, 14. Juni, und der „Tag der Vereine“ zum Abschluss am 21. Juni unterstreichen den generationenübergreifenden Charakter des Jubiläums.

An- & Abreise

Für eine entspannte An- und Abreise ist gesorgt: Ein Buspendelverkehr fährt im 30-Minuten-Takt zwischen Bahnhof, Innenstadt und Burgtalweiher. Zudem verkehren Züge an Festfreitagen und –samstagen im erweiterten Takt Richtung Neustadt und Grünstadt. Aktuelle Fahrpläne gibt es unter vrn.de. Ergänzend steht unter mobility-on-demand.com ein flexibles Beförderungsangebot per App oder Telefon zur Verfügung.