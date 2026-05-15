Ein vergnügliches Partnerschafts-, Wein- und Heimatfest mit einem bunten Programm erlebten die Besucher in Weisenheim am Berg. Höhepunkt war der traditionelle Festumzug.

Pünktlich zur Eröffnung um 11 Uhr auf dem Dorfplatz ergoss sich ein veritabler Regenguss über das Gelände und ein starker Wind blies während der Ansprachen in das Mikrofon, wodurch die Reden durch Störgeräusche teilweise schwer zu verstehen waren. Bürgermeister Edmund Müller übte sich dabei in Sachen Galgenhumor: „Ich eröffne die Wasserspiele 2026“, scherzte der Rathauschef. Im Mittelpunkt der Eröffnungsfeier stand die Inthronisierung der neuen Wachenheimer Weinprinzessin Carmen I. „Ich freue mich auf die kommende Zeit und auf das, was ich alles erleben werde“, teilte die 19-Jährige mit. Die gebürtige Weisenheimerin prostete schließlich dem noch nicht sehr stark vertretene, Publikum mit einem gut gefüllten Dubbeglas zu und wünschte allen schöne Tage. Zuvor hatte ihre Vorgängerin Louise in ihrer ausführlichen Rede über ihre Amtszeit berichtet und dabei viele Dankesworte an Familienmitglieder, Winzer, Vereine und Helfer gerichtet.

Besseres Wetter zum Umzug

Vor dem Festumzug klarte dann der Himmel auf und die Sonne kam zum Vorschein. Angeführt wurde der Tross von einer Kutsche mit zwei stattlichen schwarzen Rössern. Hinter dem Kutscher hatte ein erleichterter Edmund Müller Platz genommen, sichtlich entspannt hinsichtlich des Wetterwechsels. Über 20 Zugnummern zogen durch die Straßen der Weinbaugemeinde. Christi Himmelfahrt ist bekanntlich Vatertag. Daher durfte ein Bollerwagen nicht fehlen. Den zogen aber keine Herren der Schöpfung, sondern die Landfrauen des Ortes. Ohne Bier im Wagen, dafür hübsch dekoriert mit weißen und rosa Luftballons. Mit von der Partie war auch eine Delegation junger Leute aus der thüringischen Partnergemeinde Niederdorla. Mit Blasinstrumenten und flottem Sound verbreiteten sie jede Menge gute Laune. Ihnen folgte ein Kontrastprogramm: die Weisenheimer Trachten- und Volkstanzgruppe mit passendem Outfit in Schwarz, Weiß und Blau. Ebenfalls vertreten waren die „Gestutzte“, also die Neubürger des Ortes. Und für eine ordentliche Beschallung sorgten die „Altlossema Rhoigeischda“ mit Guggemusik, unter anderem mit Coras beliebtem Oktoberfest-Song „Amsterdam“. Die Volleyballer des TV Weisenheim hatten ein Netz gespannt und demonstrierten, wie man „baggert“ oder „pritscht“. Und wie es sich beim Heimatfest gehört: Alle Umzugsteilnehmer füllten eine Auswahl von Weinen gratis in die Gläser der Besucher.

Die Tradition mit dem Probiergläschen

Auf dem Dorfplatz wurden aus einem besondern Fässchen bei Erwerb eines Probiergläschens für zwei Euro Gratis-Wein ausgeschenkt. „Das beruht auf einer Idee von unserem einstigen Pfarrer Otmar Fischer und ist eine Reminiszenz an ihn“, teilte Christian Brill vom Organisationsteam des veranstaltenden Arbeitskreises Heimatfest mit. „Diese Tradition war in Vergessenheit geraten und wurde jetzt von uns wiederbelebt“, freute er sich. Das Probierglas konnten die Gäste des Festes dann an anderen Stationen für zwei Euro auffüllen lassen. Auch kulinarisch gab es eine große Vielfalt an den verschiedenen Stationen.

Auch die Musik kam nicht zu kurz: Auf dem Dorfplatz präsentierte die Bobenheimer Band „The Bobtones“ Rock, Jazz und Soul. Später gab es energiegeladenen Brass Pop von der Hot Staff Brass Band aus Leipzig. Im Reimertshof hinter dem Artrium stieg ein „Vatertag-Open-Air“ mit DJ KAI und Djane Thunderpussy und bei der Secco-Hütte legte „DJ Moped“ bei einer Open-Air-Party auf.

Auch Unmut bei den Besuchern

Am ersten offiziellen Tag des Heimatfestes gab es ziemlichen Unmut bei Besuchern, die mit dem Linienbus nach Weisenheim fuhren. Der Fahrer hatte nämlich nicht mitgeteilt, dass eine Ersatzhaltestelle der letzte Haltepunkt in Weisenheim am Berg war. So konnten die Fahrgäste erst in Bobenheim aussteigen. So traten einige Besucher den Rückweg nach Weisenheim zu Fuß an, andere warteten auf den Bus zurück.

Am Sonntag steht um 10 Uhr auf dem Dorfplatz ein ökumenischer Gottesdienst mit Festpredigt unter Mitwirkung eines Posaunenchors und des ehemaligen Weihbischofs Otto Georgens an. Der gebürtige Weisenheimer bekommt dann um 13 Uhr die Ehrenbürger-Würde verliehen. Zwei Stunden zuvor können sich auf dem Dorfplatz die Gäste bei einem bayerischen Weißwurstfrühstück auf fröhliche Stunden einstimmen. Um 16 Uhr steht dann eine Kinderolympiade an.