Das Jugend- und Kinderbüro gibt es seit 20 Jahren. Zum „Jukib-läum“ am Freitag, 27. September, ist schon einiges geplant. Eine besondere Woche leitet die Feierlichkeiten ein.

Unter dem Leitsatz „Der Apfel fällt nicht weit vom Jukib“ werden von Montag, 23. September, bis Freitag, 27. September, in verschiedenen Gruppen des Jukib Aktionen zum Thema Apfel durchgeführt, etwa Reibekuchen gebacken, ein Apfelbaum gepflanzt, Apfelmus hergestellt und Apfelflammkuchen zubereitet. Es geht zur Apfelernte auf eine Streuobstwiese, und ein Ausflug zum Apfelhof steht auf dem Programm. Damit das Jukib-Team die Ausflüge und Workshops vorbereiten kann, bittet es um Anmeldung per Mail an jukib@bad-duerkheim.de. Auch Anmeldungen per Telefon unter der Rufnummer 06322 980679 sind möglich.

Workshops, Spiele und ein Erinnerungs-Baum

Das sogenannten „Jukib-läum“ wird am Freitag, 27. September, ab 15 Uhr auf der Wiese gegenüber dem Jukib gefeiert. Bad Dürkheims Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU), die Beigeordnete Angela Strobel (FWG) und Jukib-Leiter Wolfgang Schmehrer leiten die Feier mit Grußworten ein, soll es einige Apfel-Köstlichkeiten zum Probieren geben. Zudem sind Workshops für Kinder, etwa Basteln von Klammerraupen, geplant. „Wir haben auch eine Kinder-Hüpfburg, Fußball-Dart mit Gewinnen, einen Auftritt der ,Tanzfabrik’ sowie eine Parade der Weinberg-Furs in Kostümen vorgesehen“, kündigt Schmehrer an. Auf Äpfeln aus Papier am Apfelbaum dürfen Besucher Anregungen fürs Jukib vermerken, ehemalige Besucher können besondere Erlebnisse im und Erinnerungen ans Jukib notieren, sagt Schmehrer. Zur Feier wird gegrillt, und es gibt selbst gemachtes Slush-Ice und Zuckerwatte. Auch für die Feier bittet das Team zur Planung um Anmeldung .

Info

www.jukib.de