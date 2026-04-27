Zum Kunstmarkt an den Salinen werden am 1. Mai 130 Aussteller in Bad Dürkheim erwartet. Die Malerin Mechthilde Gairing erzählt im Interview, was sie daran begeistert.

Frau Gairing, was ist für Sie das Besondere an diesem Kunstmarkt?

Gairing: Er ist hervorragend organisiert, hat eine tolle Atmosphäre – und ist für mich der denkbar bunteste Start in den Wonnemonat Mai.

Was zeichnet gerade diesen Kunstmarkt Ihrer Meinung nach aus?

Gairing: Man trifft hier auf hohe künstlerische Qualität und große Originalität. Dieser Mix aus ganz unterschiedlichen künstlerischen Handschriften und Qualifikationen ist etwas Besonderes. Außerdem gehört der Markt fest ins Dürkheimer Kulturjahr. Die Salinen und der Kurpark geben der Kunst ein hervorragendes Renommee – und sind ein echter Anziehungspunkt für Einheimische und Touristen.

Man findet Ihren Eckstand auf der Rückseite des Gradierbaus. Ihr Stammplatz ist am östlichen Durchgang kurz vorm Trampolin. Wie erleben Sie den Kunstmarkt von dort aus?

Gairing: Für mich ist der Stand ein Schaufenster und eine Visitenkarte meiner Arbeit als Pfalz-Pop-Art-Künstlerin. Der Kontakt und die Gespräche mit den Besuchern inspirieren mich sehr – daraus sind schon einige Bildideen entstanden. Ich liebe es, Rede und Antwort zu stehen und meine Kunst zu präsentieren und zu vermitteln.

Wie ist der Kontakt zu den mitausstellenden Künstlerkollegen?

Gairing: Sehr angenehm. Es herrscht eine echte Wohlfühlatmosphäre: kollegial, offen, wertschätzend. Es sind ja zur Hälfte Stammbeschicker und zur Hälfte neue Künstler dabei. Der Aufbau frühmorgens ist zwar oft total chaotisch – aber das liegt in der Natur der Sache und am Ende sind alle pünktlich fertig und am Start. So etwas schweißt zusammen.

Was verkauft sich auf dem Kunstmarkt am besten?

Gairing: Es gibt hier Kunst für jedes Budget. Ich zeige zwar auch größere Bilder, aber besonders gefragt sind Kunst-Dinge des täglichen Gebrauchs: Taschen, Tassen, Rucksäcke, Kissen, Decken, Magnete – Kunst zum Anfassen, bedruckt mit meinen Originalen. Das vereint Funktionalität mit Ästhetik und wird gerne als Mitbringsel und Erinnerungsstück mitgenommen – Kunst zum Anfassen, die Teil des Alltags sein darf.

Geht es hier nur ums Verkaufen?

Nein, ganz und gar nicht. Wichtig ist vor allem die Repräsentanz. Oft besuchen die Marktbesucher danach meine Galerie am Römerplatz, es entstehen Nachgeschäfte, Aufträge werden erteilt von Menschen, die ihre Gefühle, Erinnerungen, Träume ins Bild gesetzt haben wollen – das ist ein großes Vertrauen und ein schöner Teil meiner Arbeit.

Zur Person

Mechthilde Gairing wohnt und arbeitet in Bad Dürkheim. Erst als 70-Jährige begann sie systematisch zu malen. Zuvor arbeitete die examinierte Kinderkrankenschwester zehn Jahre in einer psychosomatischen Klinik, später als examinierte Heilpraktikerin in ihrer eigenen Praxis. Gairing entwickelte unter dem Markennamen Pfalz Pop Art ihre eigene Kunstrichtung. Ihre Bilder sind in Ausstellungen präsent und wurden vielfach preisgekrönt: zuletzt bei einer Ausstellung im größten Kunstmuseum von Rom mit dem ersten Preis unter 350 Künstlern. Ihre nächste Ausstellung findet im Picasso-Museum Barcelona statt.



Termin

Zum achten Mal organisiert Mariana Raeke in Dürkheim den Kunstmarkt rund um die Salinen. Er findet am Freitag, 1. Mai, parallel zum Winzerpicknick von 11 bis 18 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

