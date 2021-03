Was blüht denn da? Oder wachsen da gar bunte Eier? Dieser Baum in Erpolzheim trägt einen ganz besonderen Schmuck. Vereine und Kinder aus dem Dorf haben in vielen Bastelstunden prächtigen Schmuck gefertigt, um einen richtig schönen Osterbaum zu gestalten. Auf dem Spielplatz in der Erpolzheimer Jahnstraße gibt es nun richtig was zum Schauen. Die selbstgestalteten Eier bringen kleine Farbtupfer in trübe Zeiten. Wenn der Himmel dann noch so schön blau ist wie in diesen Tagen, dann fällt es richtig leicht, in Osterstimmung zu kommen.