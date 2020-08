Immer noch erreichen uns viele kuriose, stimmungsvolle, farbenfrohe, lustige oder einfach schöne Bilder für unsere Aktion „Fotos für Freude“. Darum darf sie weitergehen. Schicken Sie uns Ihre Fotos an redduw@rheinpfalz.de. Auf dass wir uns in ungewöhnlichen Zeiten gemeinsam an angenehmen Anblicken erfreuen können.

„Sonnenblumen machen immer gute Laune und lassen Corona zumindest vorübergehend vergessen.“ Da stimmen wir Günter Koritke doch direkt mal zu. Foto: Koritke/frei Dieter Enkler hat dieses Bild im Kakteengarten von seiner Gattin Marliese aufgenommen. „Ihr gilt mein besonderer Gruß, weil sie sich immer liebevoll um ihre Pflanzen kümmert“, schreibt er. Foto: Enkler/frei „Einen C-Falter auf Rotem Sonnenhut (Echinacea purpurea)“ hat Marion Winterhoff-Schell in ihrem Garten aufgenommen. Es scheint, als hätte er sich einen gemütlichen Platz ausgesucht. Foto: Winterhoff-Schell/frei „Ein Laubfrosch neben der Seerose in unserem kleinen Teich – er ist schon drei Monate unser Gast“, berichtet Christa Weilacher aus Wachenheim zu ihrem Bild. Ob er gleich in die Blüte hüpft? Foto: Weilacher/frei „Die Schönheit eines kleinen Plagegeistes“ hat Martin Teichmann mit dieser Aufnahme festgehalten. Auf einer kuriosen Blüte hat das Insekt einen Zwischenstopp eingelegt. Foto: Teichmann/frei „Ein Wunder im Weinberg: Eine Pusteblume, weich und stramm zugleich, fasziniert durch ihre Geometrie und Ästhetik“, schreibt Delia Stegarescu aus Weisenheim am Berg. Foto: Stegarescu/frei Foto 1 von 7