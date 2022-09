„Das sieht einfach so was von schön aus“, kommentiert ein junger Wurstmarktbesucher auf den Schultern seines Vaters den Goldregen am Himmel. Dabei hat Feuerwerker Helmut Reuter noch nicht einmal zum Finale angesetzt. Das gut viertelstündige Himmelsspektakel zum Ende des 606. Wurstmarkts am Montagabend ist bunt, spritzig und prachtvoller als noch in der Woche zuvor.

Sogar das Wetter zeigt sich versöhnlich nach zwei durchwachsenen Festwochenenden, sodass die Wurstmarktbesucher das Abschluss-Feuerwerk entspannt genießen können.