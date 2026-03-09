Alle Formationen bei einer Veranstaltung – zum 65-jährigen Jubiläum erfüllt sich der Musikverein Bobenheim am Berg diesen Wunsch am 14. und 15. März. Was geplant ist.

„Wir hatten schon lange vor, dass alle Gruppen etwas zusammen machen“, erzählt Oda Jung-Koppe. „Und da das 60-jährige wegen Corona ausgefallen ist, feiern wir eben das 65-jährige Jubiläum“, erklärt die Vorsitzende des Musikvereins Bobenheim am Berg. An dem Wochenende Mitte März werden also in der Turnhalle alle Orchester, Ensembles und der Chor zum ersten Mal bei einer großen gemeinsamen Veranstaltung die ganze Bandbreite des Musikvereins präsentieren.

Der Chor „Mundwerk“ wird den Samstagnachmittag um 15.30 Uhr eröffnen, ab 17.30 Uhr spielt das sinfonische Orchester „ConcertBoB“. Zum Ausklang gibt es ab 19.30 Uhr einen Cocktailabend, der von der Jazz- und Rock-Band „The BoBtones“ gestaltet wird. Der Sonntag startet um 10.30 Uhr mit einem Bayerischen Frühschoppen, der ab 11 Uhr vom Nachwuchsorchester „BeatBoB“ begleitet wird. Zum Abschluss übernimmt ab 12 Uhr das Unterhaltungsorchester „Die Bobenheimer“. Für Essen und Getränke ist natürlich an allen Tagen gesorgt, und wer nicht auf der Bühne steht, hilft an anderer Stelle. Eintritt verlangt der Verein nicht, aber natürlich sind Spenden mehr als erwünscht.

Gründungsmitglied bis heute dabei

Die Geschichte des Musikvereins begann 1961, als Bobenheimer Bürger auf Initiative von August Witz das Blasorchester Bobenheim am Berg gründeten. 1967 wurde der Name in Musikverein geändert. Im Laufe der Jahre kamen weitere Ensembles und Orchester hinzu, die Namen änderten sich ebenfalls. Aktuell hat der Verein 228 Mitglieder, von denen 150 aktiv sind, manche in mehreren Gruppen.

Zahlreiche Persönlichkeiten prägten den Musikverein, brachten Ideen und viel Engagement ein. „Wir haben aktuell zwei Ehrenmitglieder“, berichtet Jung-Koppe, die diese beiden besonders würdigen will. Rüdiger Witz, der Sohn von August, war auch Gründungsmitglied und spielt bis heute Euphonium bei „ConcertBoB“ und den „Bobenheimern“. Er begleitet den Verein weiter mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung, im April wird er 85 Jahre alt.

„Mentor und Herz des Vereins“

Der 88-jährige Herbert Kröner singt noch immer im Chor, sein größter Verdienst ist die Gründung der „Musikwerkstatt 2002“, quasi die vereinseigene Musikschule. Damit soll Nachwuchs für die eigenen Orchester ausgebildet werden, aber es wird auch Unterricht für weitere Instrumente angeboten, die nicht im Blasorchester vertreten sind. Stolz ist der Verein darauf, dass er über viele junge Berufsmusiker als Lehrer verfügt. Aktuell gibt es 182 Beitragszahler, musikalische Früherziehung eingeschlossen.

Ein weiterer Name ist eng mit dem Musikverein verbunden: Jürgen Rings. Sein unerwarteter Tod 2023 im Alter von nur 45 Jahren war ein Schock für alle. Rings baute beispielsweise zusammen mit Rüdiger Seidenspinner das Jugendorchester auf, initiierte die Bigband und setzte gemeinsam mit Freeman Robbins das Projekt einer Bläserklasse für Erwachsene um. Er hinterließ eine Lücke, die erst nach und nach geschlossen wurde. „Für uns war Jürgen weit mehr als ein Dirigent. Er war Motor, Mentor und Herz unseres Vereins. Wir tragen sein Vermächtnis weiter, denn in unseren Herzen bleibt er lebendig“, sagt die Vorsitzende stellvertretend für alle.

Gruppen wachsen weiter

Mit 65 Jahren verabschiedet sich der Musikverein Bobenheim am Berg natürlich noch lange nicht in den Ruhestand. „Wir haben noch viel vor“, sagt die Vorsitzende und spricht von Plänen für ein eigenes Vereinsheim. Nächster wichtiger Termin ist der Tag der offenen Tür am 18. April von 10 bis 13 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Bobenheim. „Wir bieten einen Blick hinter die Kulissen, bei unserem Instrumentenkarussell kann man vieles ausprobieren“, erklärt Jung-Koppe. Der Tag sei zwar auf Kinder und Jugendliche ausgerichtet, aber auch Erwachsene seien herzlich eingeladen.

„Wir sind stolz darauf, wie bunt und generationenübergreifend unser Verein heute ist. Unsere Gruppen wachsen weiter, und mit der ,Musikwerkstatt’ haben wir ein Fundament geschaffen, das uns weit in die Zukunft trägt“, sagt Jung-Koppe. Der Musikverein freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher, die mitfeiern, zuhören und die musikalische Vielfalt der Gemeinschaft erleben möchten.

