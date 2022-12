Viele graue Tage brachte uns der vergangene November und mit trübem Wetter ging es in den ersten Dezembertagen weiter. Trotzdem lassen sich herrliche Farben entdecken. So setzt dieser Speierling zwischen Gönnheim und Friedelsheim einen leuchtenden Akzent in die Landschaft, hier mit der Gönnheimer Martinskirche im Hintergrund. Die Blätter des Wildobstbaums zeigen prächtige Gelb- und Rottöne. Gelb und rot sind zunächst die Früchtchen des Speierlings, die aussehen wie kleine Äpfel oder Birnen. Indes scheinen seine Blattfarben in der grauen Umgebung regelrecht zu glühen. Dass sie sehr vergänglich sind, steht dem Baum aber schon in seine Krone geschrieben.