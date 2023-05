Für ihre besonderen ehrenamtlichen Verdienste um die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen ist Barbara Jesse aus Weisenheim am Sand das Bundesverdienstkreuz verliehen worden. Das teilt das Arbeits- und Sozialministerium des Landes mit. Die 66-Jährige ist seit vielen Jahren ehrenamtlich für den Landesverband der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung tätig, den sie von 2010 bis 2022 als dessen Vorsitzende anführte. Mit der Auszeichnung folgte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einem Vorschlag von Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die sich für die Ehrung eingesetzt hatte. Staatsminister Alexander Schweitzer (SPD) überreichte die Auszeichnung am Donnerstag in Mainz und dankte Jesse für ihr unermüdliches Engagement: „Barbara Jesse ist eine unermüdliche und leidenschaftliche Kämpferin für die Inklusion. Durch ihr Engagement für die Lebenshilfe hat Barbara Jesse besondere Verdienste um die Belange von Menschen mit Behinderungen erworben. Dafür spreche ich ihr meinen Respekt aus und freue mich, ihr als Anerkennung für ihren ehrenamtlichen Einsatz das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland überreichen zu dürfen.“

Seit 1994 engagiert

Jesse engagiert sich seit 1994 ehrenamtlich bei der Lebenshilfe, zunächst im Vorstand der Lebenshilfe Bad Dürkheim, später im Vorstand der Lebenshilfe Ludwigshafen. Zusätzlich engagiert sie sich im Vorstand der Lebenshilfe Ortsvereinigung Ludwigshafen. Auf der Landesebene war Jesse seit 1999 im Vorstand des Landesverbandes der Lebenshilfe Rheinland-Pfalz. Von 2004 bis 2010 übte sie dort das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden aus und war von 2010 bis 2022 Vorsitzende des Landesverbandes Lebenshilfe. In dieser Funktion vertrat sie den Landesverband in der Bundeskammer der Lebenshilfe und amtierte dort auch als stellvertretende Vorsitzende. Zudem ist sie „geborene“ Vorsitzende der Stiftung Lebenshilfe Rheinland-Pfalz, die im Jahr 2000 gegründet wurde. Als Vorsitzende der Gesellschafterversammlung der gGmbH Kunst und Kultur, die bundesweit zahlreiche inklusive Theaterfestivals organisiert, engagierte sie sich überdies für Inklusion in Kunst und Kultur.