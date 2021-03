CDU-Bundestagsabgeordneter Johannes Steiniger wird ab sofort als stellvertretendes Mitglied im Wirecard-Untersuchungsausschuss tätig sein. Das hat das Büro des Abgeordneten mitgeteilt. Der Dürkheimer ersetze in dieser Funktion einen Kollegen der CSU. „Aus meiner Tätigkeit im Finanzausschuss habe ich die Vorfälle und Debatten um die Wirecard AG bereits interessiert verfolgt. Ich werde mich im Rahmen meiner Tätigkeit mit den Mitgliedern des Untersuchungsausschusses bemühen, die vielen offenen Fragen in diesem Finanzkrimi parlamentarisch aufzuarbeiten und mithelfen, dass wir die richtigen Konsequenzen für die Finanzaufsicht ziehen“, so Steiniger. Der neunköpfige Ausschuss soll das Verhalten der Bundesregierung und von Behörden im Zusammenhang mit den Vorkommnissen um den inzwischen insolventen Finanzdienstleister Wirecard untersuchen.