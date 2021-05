Im Landkreis Bad Dürkheim kann am Samstag die Bundesnotbremse außer Kraft treten. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bis einschließlich Donnerstag den fünften Werktag in Folge nach den Werten des Robert-Koch-Instituts unter 100. Dies bedeutet, dass ab Samstag die Corona-Landesverordnung im Landkreis Bad Dürkheim wieder gilt. So entfällt die Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr und die Außengastronomie ist möglich mit Kontaktdatenerfassung und negativem Schnelltest. Beim Friseur entfällt die Testpflicht. „Trotz der leichten Lockerungen müssen wir vorsichtig sein, um den Erfolg nicht zu gefährden“, mahnte Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU).