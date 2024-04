Zu einem Ausflug zur Dürkheimer Kläranlage lädt die BUND-Kreisgruppe Bad Dürkheim am Donnerstag, 25. April, 14 Uhr ein. Treffpunkt ist bei der Anlage, Im Bruch 5. Die Führung übernimmt Jens Rosenthal. Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an antonsafer@aol.com bis 23. April. Mitzubringen sind Sicherheitshelm, -schuhe und -brille.