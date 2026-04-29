Der sogenannte „Buckelvolvo“ PV 544 von 1964 ist so breit wie hoch, und erzeugt bei vielen Betrachtern einen „Grinseeffekt.“ Dennoch ist der Oldtimer erstaunlich modern.

Der „Pfalzguide“ Klaus Vellbinger, der unter anderem Touristengruppen durch Bad Dürkheim führt und dabei historische Besonderheiten zur Limburg, zum Fass und zum Gradierbau veranschaulicht, sieht sich selbst als „Semi-Oldtimerfreak“. Mit einem H-Kennzeichen dürfe man 9000 Kilometer fahren – und die nutze er auch: immer dann, wenn er Zeit und Lust habe und die Sonne scheine. Dabei genieße er das „entschleunigte“ Fahrgefühl und das „Urgefühl eines Autos ohne Schnickschnack“. Einen Oldtimer nur zu besitzen, sei für ihn nichts. Außerdem habe er die Erfahrung gemacht, dass sein Auto einen „Grinseeffekt“ hervorrufe, sodass er in freundliche Gesichter blicke. Das zeigt sich schnell: Kaum steht sein Wagen auf dem Wurstmarktplatz, ist er von neugierigen Blicken umringt – und Vellbinger erklärt bereitwillig die Besonderheiten.

Das Oldtimerfieber habe ihn schon früh gepackt. Zum Leidwesen seiner Eltern landete einmal ein kompletter Motor eines Audi 100 Coupé S von 1972 zur Überholung in seinem Jugendzimmer. Auch Lehrgeld musste er bereits bezahlen – etwa bei der gescheiterten Restaurierung eines VW Karmann Ghia Typ 36. Nun sei er aber „angekommen“. Sein jetziger Oldtimer, ein PV 544 von 1964, ist top gewartet und gepflegt: 2006 wurde der Lack erneuert, 2008 der Motor überholt, 2025 die Hohlräume konserviert und die Dichtungen erneuert. Die Arbeiten lässt er von Fachfirmen durchführen.

2004 aus Schweden importiert

Für seinen „Buckelvolvo“, benannt nach der durchgezogenen Dach- und Rückenlinie, die von der Oberkante der Windschutzscheibe in einem stark gebogenen Schwung bis zum Heck verläuft, habe er sich bewusst entschieden. Wichtig gewesen seien ihm ein synchronisiertes Vierganggetriebe und 12-Volt-Technik. Am B18-Motor mit 68 PS und einer möglichen Höchstgeschwindigkeit von 145 Kilometern pro Stunde – die er jedoch nicht ausfährt – schätzt er vor allem den „tollen Sound“. Der nur 1080 Kilogramm schwere, graphitgraue Wagen lasse sich zudem butterweich schalten.

2004 wurde das Fahrzeug aus Schweden importiert. Der Vorbesitzer nahm gelegentlich an Veteranenrallyes teil, weshalb ein mechanischer Streckenzähler verbaut ist. Am Trittbrett befinden sich Markierungen für Geschicklichkeitsaufgaben, wie sie bei solchen Veranstaltungen üblich sind. Oldtimer-Rallyes sind keine Wettrennen, dennoch liegt dem Modell der Rallye-Sport im Blut: Bereits in den 1960er-Jahren gewann es in der Rallyeausführung 1965 die „East African Safari Rallye“.

Letzter Wagen 1965

Als Serienfahrzeug überzeugte der PV 544 – mit fünf Sitzen, vier Zylindern und Viertaktmotor – unter anderem durch Sicherheits- und Korrosionsschutzmerkmale. Er war eines der ersten Autos mit Dreipunktsicherheitsgurt und verfügte über eine Phosphat-Tauchgrundierung gegen Rost. Mehrere Jahre lang war er der meistverkaufte Personenwagen in Schweden. Sein Design wirkt zugleich ungewöhnlich und erstaunlich modern: Am Armaturenbrett ist ein Bandtachometer verbaut, der gegossene Motorblock ist auffällig rot lackiert, der Lüfter gelb.

Erstmals vorgestellt wurde der erste „Buckelvolvo“, der PV 444 als Viersitzer, im Sommer 1944 in Stockholm – damals noch mit geteilter Frontscheibe. Aufgrund von Versorgungsproblemen während des Krieges ging er jedoch erst 1947 in Produktion. 1958 wurde das Modell durch den Fünfsitzer PV 544 abgelöst. Die Ausstattung wurde weiterentwickelt, unter anderem mit Bandtachometer und gepolstertem Armaturenbrett. Seit 1961 verfügte das Modell über eine 12-Volt-Anlage, ein Vierganggetriebe und den robusten B18-Motor. 1962 wurde der Rostschutz nochmals verbessert, seit 1959 waren Dreipunktsicherheitsgurte serienmäßig. Der letzte Wagen rollte 1965 vom Band.

Oldtimer sind Zeitgeschichte und Kulturgut. Schön, dass sie ab und an im Alltag zu sehen sind – weil es Menschen gibt, die Freude an der Technik haben.

Die Serie

Ein Oldtimer ist per Definition ein Kraftfahrzeug, das in die Jahre gekommen ist. Für seinen Besitzer ist es jedoch mehr als ein altes Auto. Es steht für Nostalgie und Entschleunigung – und erfordert manchmal ganz schön viel Bastelarbeit. Wir stellen Oldtimer und ihre Besitzer vor.