Die Spielregeln

Am 25. Juni ist in Bad Dürkheim Bürgermeisterwahl. Wir haben die Kontrahenten Natalie Bauernschmitt (CDU) und Christoph Glogger (SPD) gebeten, zu von uns formulierten Thesen zur Stadtpolitik und -entwicklung Stellung zu nehmen. Wir hatten beiden eine identische maximale Textlänge vorgegeben. Zum Start geht es um die Brunnenhalle.

Die Ausgangslage

2020 haben die städtischen Gremien die grundlegende Sanierung und Erweiterung der Brunnenhalle beschlossen, die zu einem Kultur- und Kongresszentrum mit Gastronomie werden soll. In einem Anbau soll die Tourist-Information untergebracht werden. Zwischenzeitlich sind die Kosten auf zwölf Millionen angewachsen. Vor der Ausschreibung wollen die Gremien erneut beraten.

Die These

„Die Umgestaltung der Brunnenhalle muss in der geplanten Weise erfolgen – Gastronomie und Tourist-Info inklusive.“

Die Antworten

Christoph Glogger: Die historische Brunnenhalle ist ein Blickfang im Kurpark. Ich will sie erhalten und mit Leben füllen. Dafür ist eine Sanierung dringend nötig. Wir haben mit Gremien und Experten ausführlich diskutiert und ja: das Konzept ist stimmig. Neben Kultur und Kino sollen die Tourist-Info, eine passende Gastronomie und Tagungen dafür sorgen, dass auch Einnahmen erzielt werden, damit sich die Sanierung gelohnt hat.