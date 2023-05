Die Klage von Anwohnern gegen den Umbau der Brunnenhalle wird am 29. Juni vom Verwaltungsgericht Neustadt verhandelt. Das bestätigte ein Gerichtssprecher. Nach einem Vor-Ort-Termin an der Brunnenhalle wird die Verhandlung im Dürkheimer Rathaus fortgesetzt.

Gegenstand der Klage ist die Baugenehmigung der Kreisverwaltung vom 14. April 2022. Dagegen hatten nach Angaben der Kreisverwaltung Anwohner zunächst drei Widersprüche eingelegt, alle wurden vom Kreis zurückgewiesen. Die Anwohner befürchten nach dem Umbau eine höhere Lärmbelastung und eine Überschreitung der gesetzlich zulässigen Grenzwerte, wobei dabei die Frage eine Rolle spielt, ob es sich beim Bereich rund um die Brunnenhalle um ein Wohn- oder ein Mischgebiet handelt. Für beide Gebiete gelten unterschiedliche Lärmgrenzwerte.

Die Stadt hatte für die Baugenehmigung ein umfangreiches Lärmschutzgutachten in Auftrag gegeben, was zu Verzögerungen bei der geplanten Sanierung geführt hatte. Die Brunnenhalle soll so umgebaut werden, dass dort künftig kleinere Kongresse und Kulturveranstaltungen stattfinden können. Auch eine Vollgastronomie ist vorgesehen. In einem Anbau soll außerdem die Tourist-Information untergebracht werden.