Etwa 10 Millionen Euro soll es kosten, die Dürkheimer Brunnenhalle zu sanieren und zu erweitern. Sie soll der Touristinformation eine neue Heimat bieten und für Kulturveranstaltungen neue Möglichkeiten eröffnen. Welche Gedanken hat sich die Stadt über die künftige Nutzung gemacht? Ein Rundgang durch die Halle.

Die drei Männer sind gut gelaunt, wenn sie über die Brunnenhalle sprechen. Genauer gesagt, wenn sie sich vorstellen, wie die Brunnenhalle einmal aussehen und was in ihr möglich sein soll. Bürgermeister Christoph Glogger (SPD), Fachbereichsleiter Marcus Brill (Tourismus und Kultur) sowie Kulturbüro-Leiter Christian Handrich haben sich mit anderen Stellen im Haus wie etwa dem Bauamt sowie den Stadtratsfraktionen lange Gedanken über die Brunnenhalle gemacht. So lange, dass sich das Projekt verzögert hat. Aus ihrer Sicht war es sinnvoll, sich Zeit zu lassen. Sie wollten die einzelnen Abschnitte gut planen und die Halle aus den 1930er-Jahren so gestalten, dass sie möglichst zukunftsfähig ist.

Der Rundgang beginnt vor dem Eingang der Brunnenhalle und hier braucht es schon etwas Vorstellungskraft. Gilt es doch, sich links neben dem Eingang, wo jetzt noch das Kneippbecken steht, einen Anbau dazuzudenken. Die Touristinfo soll hier ihren Platz finden. Auf 150 Quadratmetern entsteht ein neuer Raum. Die neue „TI“ soll für Besucher „digitaler und erlebnisreicher“ werden, so Glogger. Der klassische Gang zum Schalter mit den Basisinformationen über Stadt und Leute? „Die Zeiten sind vorbei“, so Brill. Touchpads und digitale Anzeigen sollen dabei helfen, dem Besucher individuelle Tipps zu geben – „wie einem guten Freund“. Ein virtueller Besuch am Kriemhildenstuhl könnte möglich sein. Der Raum soll so gestaltet werden, dass er auch in ein paar Jahren technisch noch nicht überholt ist.

Information und Inspiration

Über dem Raum für die Besucher ist ein Geschoss für Büroräume vorgesehen. Hier sollen (fast) alle Mitarbeiter der Abteilung Kultur und Tourismus sitzen. Dazu kommen Lagerräume. Ein Besprechungsraum soll ebenfalls entstehen. Dieser wird als schwebendes Element in das jetzige Foyer hineinragen und den Raum an dieser Stelle niedriger machen. Zu den Fenstern hin bleibt der Raum aber in der gewohnten Höhe. Das jetzige Foyer hat künftig mehrere Funktionen. Es ist mit der Touristinfo verbunden und tagsüber mit ihr geöffnet. Es bietet neben der „Information“ im Neubau, quasi die „Inspiration“ im Altbau, so beschreibt es Brill. An den Wänden werde dann zu Wald, Rad oder Gesundheit informiert, nennt Brill mögliche Themen. Abends bei Veranstaltungen ist es Foyer und Garderobe. Außerdem wird es als kleinerer Veranstaltungsraum für bis zu 100 Personen genutzt werden können, etwa für Lesungen oder Kindertheater. Die nötige Infrastruktur soll geschaffen werden.

Ein gutes Stichwort für den Hauptraum, den Brunnensaal. Der ist derzeit für Veranstaltungen aus Sicht der Stadt nur bedingt geeignet. Und zwar unabhängig davon, dass er zurzeit wegen Corona als Sitzungssaal genutzt wird. Catering, Technik und mehr fehlt hier bislang. Dass mache es nicht nur für Kulturveranstaltungen schwer, auch wer gerne einen Kongress abhalten möchte, stoße schnell an seine Grenzen, so Glogger. Diese sollen hier künftig möglich sein. Private Feiern allerdings nicht. Stichwort Lärmschutz. Aus dem gleichen Grund wird es auch kein Open-Air-Kino geben.

Gastronomie im rechten „Ohr“

Kommunales Kino in der Halle ist laut Glogger jedoch gut vorstellbar. Genauso wie Konzerte und alles, was mit Kultur zu tun hat. Platz gibt es für etwa 400 stehende und bis zu 300 sitzende Besucher. Damit der Raum einmal so und einmal völlig anders genutzt werden kann, gebe es keine fest installierte Bühne, sondern Elemente, die individuell je nach Veranstaltung zusammengesetzt werden können, so Handrich. Etwa ein Konzert in der Raummitte ist denkbar. „Outstanding“ sei das für die Kultur in Bad Dürkheim und auch darüber hinaus, so Handrich.

Um Fehler bei der Planung zu vermeiden, habe sich die Verwaltung intensiv in der Metropolregion umgehört. Der Denkmalschutz spielt bei den Überlegungen eine Rolle. Der besteht beispielsweise auf historische Türknöpfe, die unpraktische Dampfheizung aber darf weichen. Bisher unsichtbar für die Besucher ist das Innere des rechten „Ohrs“ der Brunnenhalle, es wird künftig ein Restaurant. Die dann eigenständige Gastronomie soll möglichen Kongressen als Caterer dienen und kann Konzertbesucher am Abend versorgen. Wer als Pächter kommt, sei noch offen, so Glogger, möglich sei hier vieles. Bisher dient der Raum als Lager – aber dafür gibt es künftig ja die Anbauten, denn auch das rechte „Ohr“ wird erweitert.