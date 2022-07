Die Dürkheimer Brunnen-Apotheke feierte am Samstag mit rund 80 Besuchern ihr 50-jähriges Bestehen. Apothekengründer Bernd Kaltenbach und sein Nachfolger Nikolaj Stollhof zeigten den kleinen Gästen wie früher Medikamente hergestellt wurden, indem die Kinder selbst Pillen aus Marzipan drehen durften. „Es war ein rundum gelungenes Fest. Alles hat super geklappt“, freut sich Stollhof, der zusätzlich kleine Apothekenführungen anbot. Die Einnahmen für Essen und Getränke werden derweil gespendet. Jeweils 250 Euro kann Stollhof an den Bauernhof der Lebenshilfe in Altleiningen und das Hospiz überreichen.