In der Zweiten Basketball-Regionalliga Südwest setzte sich Florian mit dem ASC Mainz gegen seinen Zwillingsbruder Philip Karst und die Dürkheimer Korbjäger mit 66:57 durch.

Es war der erste Saisonsieg von Florian Karst & Co. – der vor allem aufgrund der deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit verdient war. Gerade einmal noch zehn und sieben Gegentreffer ließen die Rheinhessen nach dem Seitenwechsel im dritten und viertel Viertel zu. Die höhere Verteidigungsintensität und das Schließen des eigenen Korbes war einer der Gründe, warum am Ende der ASC triumphierte.

Es gab aber noch eine zweite entscheidende Erklärung für die erste Saisonniederlage der Spielgemeinschaft. Trainer Nils Uhrig fehlte über die „halbe Mannschaft“. Fast alle doppelt spielberechtigten Nachwuchsasse mussten zeitgleich mit der ersten Mannschaft, den BIS Baskets Speyer, in der Zweiten Liga auflaufen.

Nur Karst traf zweistellig

Alle Topscorer der beiden ersten Saisonsiege fehlten – kein Wunder, dass den Uhrig-Schützlingen mit Fortdauer der Partie die Durchschlagskraft unterm gegnerischen Korb fehlte. Philip Karst war der einzige SG-Spieler, der zweistellig traf. So blieb am Ende die stärkste SG-Phase im zweiten Viertel, als mit einer 18:6-Serie kurz vor dem Pausenpfiff vom 29:22 (15.) zum 36:40 (20.) die Wende gelang, nur eine unbedeutende Randnotiz.

Die Halbzeitführung der dezimierten Dürkheimer Basketballer hatte keinen langen Bestand. Direkt nach Wiederbeginn verschärften die Gastgeber das Tempo und erhöhten die Effizienz im Korbabschluss. Mit 44:40 hatte der ASC sich schnell in der insgesamt schwachen Partie die Führung zurückgeholt. In der Folge bauten die Einheimischen ihren Vorsprung über 53:45 (27.) und 64:52 (35.) kontinuierlich aus. Den Pfälzern gelang es in der Schlussphase nicht mehr, entscheidend zurückzukommen und das Spiel noch einmal spannend zu gestalten.