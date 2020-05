Sie geben den Blick in den Himmel frei, die beiden Fenster im Dachgeschoss dieses Hauses. Das Gebäude in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim war einst das Wohnhaus eines Fabrikgeländes.

Der Name „Schwarzfabrik“ geht auf die dunkelbraune Farbe zurück, die hier hergestellt wurde. Werksbauten und das dazu gehörende Wohngebäude errichtete der Fabrikant Johann Georg Zumstein (1823 bis 1887). Die Blütezeit seiner Schwarzfabrik dauerte nur kurze Zeit. Denn schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts setzten sich neue Technologien durch und machten die bisherigen Produktionsverfahren unwirtschaftlich.

Lange verfiel der Altbau, der jetzt saniert wird. Seit dem Entfernen des Daches endet die Giebelwand mit den Gesimsabschnitten der Fenster. Wie die Einfassungen sind sie aus Sandstein und dekorativ profiliert. In den modernen Rahmen ist das Doppelfensterglas in Bruchstücke zersplittert.

Über den Fenstern der Längsseite hingen noch in der vorigen Brutsaison zahlreiche Mehlschwalbennester. Da sie durch die Abrissmaßnahmen am Dachstuhl verschwanden, zugleich aber streng geschützt sind, wurde der Bauherr verpflichtet, Ersatznester anzubringen.