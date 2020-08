In Freinsheims Zentrum sah es am Freitagnachmittag so aus, als habe ein starkes Gewitter zu Überschwemmungen geführt. Grund für die braune Brühe in der Herxheimer Straße und in der Bahnhofstraße war jedoch eine geplatzte Hauptwasserleitung.

Das Loch war zwischen dem „Amtsschimmel“ und dem Gebäude der ehemaligen Metzgerei Gilcher im unteren Bereich der Herxheimer Straße aufgetreten. Laut Verbandsbürgermeister Jürgen Oberholz, der auch die Freinsheimer Wehr bei ihrem Einsatz am Freitag unterstützte, wurde die Herxheimer Straße stark unterspült. Zwar lief das Wasser auch in die Bahnhofstraße hinein, jedoch sei dort kein Schaden entstanden. Durch die Überflutungen wurde jedoch viel Sand auf die Fahrbahn gespült. Die Feuerwehr kümmerte sich darum, die Straßen von Dreck zu befreien und die Bahnhofstraße wieder passierbar zu machen. Ein Teil der 25 Zentimeter dicken Hauptleitung wurde wegen des Bruchs abgeklemmt, erläuterte Wehrführer Stefan Wendel. Deshalb waren die Bewohner in der Herxheimer Straße im Bereich bis hoch zur Reiboldstraße ohne Wasser. Das Wasserwerk stellte jedoch Hydranten auf, damit sich die Bürger mit Frischwasser versorgen konnten.

Während die Feuerwehr nach fast drei Stunden Einsatz kurz nach 16 ins Gerätehaus zurückkehren konnte, hatte die Baufirma Schlatter im Auftrag des Wasserwerks damit begonnen, mit schwerem Gerät zum geplatzten Rohr vorzudringen. „Das liegt etwa 1,40 Meter tief unter der Erde“, informierte Wassermeister John Beuttel.

Das Rohr wolle man noch am Abend flicken, so dass für alle Bürger die Wasserversorgung wieder hergestellt sei, war Beuttel zuversichtlich. Die Herxheimer Straße müsse jedoch erst einmal im unteren Bereich gesperrt bleiben. Die Zufahrt zum Raiffeisenplatz von oben aus Richtung Reiboldstraße und Holzweg sei jedoch möglich, bestätigte er auf Nachfrage. Zur Ursache des Bruchs konnte Beuttel noch keine Auskunft geben.