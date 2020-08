[aktualisiert um 16. 45 Uhr] Die Haupt-Wasserleitung in Freinsheim ist am frühen Freitagnachmittag in der Herxheimer Straße geplatzt. Das hat die Feuerwehr mitgeteilt. Die Herxheimer Straße wurde deshalb im Bereich zwischen Raiffeisenplatz und Stadt-Apotheke stark unterspült. Laut Verbandsbürgermeister Jürgen Oberholz hat sich dort die Straßendecke gehoben. Die Herxheimer Straße bleibt deshalb voll gesperrt. Zwar lief das Wasser auch in die Bahnhofstraße hinein, jedoch ist dort kein Schaden entstanden. Ein Teil der 25 Zentimeter dicken Leitung wurde wegen des Bruchs von der Wasserversorgung abgeklemmt. Dadurch sind laut Wehrführer Stefan Wendel zehn Häuser auf der Südseite der Herxheimer Straße ohne Wasser. Das Wasserwerk, so Oberholz, will mit Hilfe eines Standrohrs die Bürger mit Leitungswasser versorgen. Die Feuerwehr ist nach fast drei Stunden Einsatz ins Gerätehaus zurückgekehrt. Den ausführlichen Bericht lesen Sie hier.