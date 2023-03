Weil eine unbekannte Person am Bahnhof in Bad Dürkheim seit einiger Zeit Brotreste verteilt, haben sich Ratten in den Blumenrabatten eingenistet. Die Stadtverwaltung bittet nun die Bürger, verdächtige Beobachtungen ans Ordnungsamt zu melden.

Laut Stadtverwaltung ist von der massiven Verschmutzung durch Brotreste insbesondere der Bad Dürkheimer Bahnhofplatz, der Durchgang vom Busbahnhof zu dem dahinterliegenden Parkplatz sowie der Boden und die dortigen Mauern betroffen.

„Die Verschmutzung ist bewusst herbeigeführt. Schon jetzt haben sich Ratten durch das gute Futterangebot in den Blumenrabatten niedergelassen und Nester angelegt“, informiert die Stadt. Außerdem befürchtet sie, dass dadurch auch noch Tauben und Mäuse angezogen werden.

Durch bereits erfolgte Reinigungs- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen seien der Stadt hohe Kosten entstanden. Solange der Verursacher nicht bekannt sei, müssten die Kosten von der Allgemeinheit getragen werden.

Kontakt

Hinweise zur Identifizierung der Person, die die Brotreste verstreut, nimmt die Ordnungsbehörde per Mail an ordnungsamt@bad-duerkheim.de oder telefonisch unter 06322 9353130 entgegen. Außerhalb der Dienstzeiten können Hinweise unter 06322 9630 an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim erfolgen.