Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Serienmörder mordet in Paris auf extrem grausame Weise. Eine junge Frau aus der Provinz sucht in der Stadt ihre verschwundene Schwester. Die Spuren führen zu den Surrealisten, einer Künstlergruppe, welche die Inspiration für die Mordmethoden kennt. Britta Habekost hat mit „Stadt der Mörder“ einen Krimi geschrieben, in dem das Paris der Zwanziger Jahre eine Hauptrolle spielt.

Lysanne Magloire ist eine ehemalige Krankenschwester, die sich in der Provinz während des Weltkrieges um verletzte Soldaten gekümmert hat, zusammen mit ihrer Schwester Isabelle.