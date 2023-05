Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Surrealisten statt Schobbeglas: In ihrem neuen Kriminalroman schreibt Britta Habekost über das Paris der Zwanziger Jahre. Im Gespräch erzählt sie, was diese Arbeit von ihren „Elwenfels“-Krimis unterscheidet und was sie an dieser Epoche so fasziniert.

Ihr neuer Roman, „Stadt der Mörder“, spielt in den 1920er-Jahren. Eine Zeit, an der Sie starkes Interesse haben. Was fasziniert Sie an dieser Epoche?

Mich fasziniert