Einer 58-jährigen Frau wurde am vergangenen Freitag, 1. November, im Kurparkhotel Bad Dürkheim ihre Brille gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, habe sich die Sehhilfe der Marke Lindberg in einem Bademantel befunden, der beim Besuch einer Infrarotkabine zuvor aufgehängt wurde. Als die 58-Jährige ihren Bademantel wieder an sich nehmen wollte, hing dieser nicht mehr am zurückgelassenen Platz. Anstelle ihres Mantels befand sich dort ein anderer Bademantel. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 2000 Euro. Die Tat muss sich laut Polizei gegen 18 Uhr zugetragen haben. Wer etwas gesehen hat und vielleicht sogar den Bademantel versehentlich vertauscht hat, kann sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 06232 137-0 oder per Mail an KDLudwigshafen.zab@polizei.rlp.de wenden.