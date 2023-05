Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Quetschewanderung in Weisenheim am Sand, Rotweinwanderung in Freinsheim, all das kann pandemiebedingt nicht stattfinden. Werner Brommko aus Weisenheim am Sand, selbst begeisterter Weinwanderer, wollte nicht tatenlos zusehen und kreierte die Wanderung als Brettspiel für zu Hause. Als Trost für die zum Daheimbleiben Angehaltenen sozusagen.

Die Grundidee ähnelt dem „Mensch ärger dich nicht“-Spiel. Von den maximal vier Spielern hat jeder drei Spielfiguren. Auf dem Spielbrett sind die Original-Weinwanderstrecken abgebildet.