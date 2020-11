Um die Mittagszeit ist am Dienstag nach Angaben der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Freinsheim bei Arbeiten ein Auto auf dem Gelände des Schrottplatzes in Erpolzheim in Brand geraten. Die Mitarbeiter des Schrottplatzes riefen demnach sofort die Feuerwehr zu Hilfe und platzierten gleichzeitig den brennenden Wagen noch so, das die Flammen keinen weiteren Schaden anrichten konnten. Die Einsatzkräfte löschten dann das brennende Fahrzeug mit Schaum ab. Verletzt wurde niemand, nennenswerter Schaden entstand ebenfalls nicht. Neben den 20 Einsatzkräften der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen angerückt waren, waren ein Rettungswagen und eine Polizeistreife vor Ort.