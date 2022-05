Gegen 19.30 Uhr wurde der Polizei am Samstag ein brennender Strauch in Ellerstadt gemeldet. In Verlängerung des Frankenthaler Weges fanden die Beamten den glimmenden Strauch. Der Brand wurde durch die freiwillige Feuerwehr gelöscht. Der Eigentümer konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Wie der Brand ausgelöst wurde, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.