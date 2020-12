Im Finkenweg sind am Montag gegen 13 Uhr Mülltonnen in Brand geraten, die unter einem hölzernen Carport standen. Dieser wurde ebenso in Mitleidenschaft gezogen wie eine angrenzende Garage. Die Feuerwehren Erpolzheim und Freinsheim rückten mit 24 Brandbekämpfern und vier Fahrzeugen an. „Vermutlich ist das Feuer durch heiße Asche entstanden“, vermutete der Erpolzheimer Wehrführer Kai Bühler. Als die Feuerwehr eintraf, hatte nach seinen Angaben ein Anwohner bereits einige Löschversuche unternommen und so die Ausbreitung der Flammen eingegrenzt. „Wir haben dann den Rest gelöscht und die angrenzende Garage kontrolliert“, berichtete Bühler. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz vorbei.