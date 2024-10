Eine Serie von brennenden Toilettenhäuschen beschäftigt Polizei und Feuerwehr: Bereits am frühen Donnerstagmorgen waren drei solcher mobilen Anlagen in der Innenstadt und im Ortsteil Ungstein angezündet worden. Die Serie setzte sich am frühen Samstagmorgen fort: Laut Polizeibericht wurden zwischen 5 Uhr und 6 Uhr weitere Toilettenhäuschen in der Fronhofallee und in der Eichstraße in Brand gesetzt. Die Schadenshöhe der jüngsten Brände beziffert die Polizei auf etwa 1000 Euro. Die Beamten gehen von Brandstiftung aus.

An Toilettenwagen gezündelt

In der Nacht zum Sonntag versuchten Unbekannte außerdem offenbar, einen Toilettenwagen an der römischen Villa am Ungsteiner Weilberg in Brand zu setzen. Der Versuch misslang. Ob der Vorfall in Zusammenhang mit den anderen Brandstiftungen steht, blieb am Sonntag offen. Karlheinz Bayer, Wehrleiter der Bad Dürkheimer Feuerwehr, ärgerte sich über die nächtlichen Einsätze: „Es ist ätzend, dass wir nachts aufstehen und ausrücken müssen, nur weil jemand es offenbar lustig findet, Klohäuschen anzuzünden.“ Der materielle Schaden für den Verleiher sei nicht zu vernachlässigen, außerdem müssten die Rückstände fachgerecht entsorgt werden. „Also wir finden das nicht wirklich lustig“, so Bayer, der sich auch nicht an eine ähnliche Vorfälle in seiner langen Laufbahn bei der Feuerwehr erinnern kann. Unterdessen sucht die Polizei Bad Dürkheimer Zeugen für die Vorfälle.

Hinweise

Wer etwas Verdächtiges beobachtet habe, soll sich unter der Telefonnummer 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de melden.