Eine brennende Biomülltonne hat am Dienstagmorgen gegen 1.30 Uhr in der Beethovenstraße einen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilt, entzündeten wohl unbekannte Täter die von der Straße aus frei zugängliche Tonne, die direkt an der Hauswand eines Einfamilienhauses stand. Ein Nachbar bemerkte die Flammen, informierte die Bewohner des Hauses und erstickte den Brand noch vor Eintreffen der freiwilligen Feuerwehr. Die Mülltonne schmolz komplett, an der Hausfassade entstand eine drei Meter hohe Rußspur. Die Polizei schließt nach ersten Erkenntnissen eine Selbstentzündung aus. Täter wurden allerdings nicht gefasst. Hinweise an die Polizei Bad Dürkheim, Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.