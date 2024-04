Der schleppende Breitbandausbau im Kreis Bad Dürkheim sorgt seit Jahren für Negativ-Schlagzeilen. Entsprechend groß war die Sorge in Ungstein, als Bürger bemerkten, dass die in Wattenheim sitzende Firma Mawacon mit ihrer Baufirma Mawa in dem Ortsteil die Arbeiten eingestellt hat. Mawacon verlegt dort auf eigene Rechnung Glasfaserleitungen für schnelles Internet, der Konkurrent Deutsche Glasfaser hat sich deshalb beim eigenwirtschaftlichen Ausbau aus Ungstein zurückgezogen.

Vorübergehender Baustopp

Grund für den vorübergehenden Stopp seien aber keine Probleme, sondern Gespräche mit der Stadt Bad Dürkheim darüber, wie die Wiederherstellung der Oberfläche nach der Verlegung der Glasfaserkabel erfolgen soll, erklärte eine Sprecherin des Unternehmens auf RHEINPFALZ-Anfrage. Marcus Brill, der den Breitbandausbau für die Stadt Bad Dürkheim koordiniert, präzisiert, dass Mawa den Auftrag erhalten hat, marode Gehwegbeläge komplett zu erneuern, etwa wenn Platten gesprungen seien. Die Modalitäten stimme man derzeit mit der Firma ab. „Es ist also mal keine schlechte Nachricht vom Breitbandausbau, sondern etwas Positives“, betont Brill.

„Wir würden weiterbauen, aber solange nicht geklärt ist, welche Beläge wir für die Gehwege verwenden, wenn wir sie wieder schließen, hat das keinen Sinn“, ergänzt Mawacon-Geschäftsführer Dzevad Corhamzic. Er rechnet damit, dass in einer bis drei Wochen weitergebaut wird. Dann würden auch die Hausanschlüsse der Kunden gelegt, versichert er.