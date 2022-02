Bei der Kreisverwaltung wartet man weiter auf den neuen Bauzeitenplan, den Inexio für die geförderten Ausbaugebiete liefern soll. Ursprünglich war er von Inexio Ende Januar angekündigt worden, ehe das Unternehmen gegenüber der RHEINPFALZ von Mitte Februar sprach, was der Kreisverwaltung so nicht mitgeteilt worden sei, wie diese betont. Deshalb habe man „Inexio eine Frist für die Vorlage eines aktualisierten Bauzeitenplans bis 11. Februar gestellt“. Inexio selbst teilt dazu mit: „Die Neufassung des Bauzeitenplans ist aktuell in der finalen Phase und wir werden ihn dann mit dem Landkreis intensiv abstimmen.“ Laut Kreis habe sich das Beschwerdeaufkommen rund um den Breitbandausbau insgesamt verringert, sei aber weiter auf hohem Niveau. Die häufigsten Punkte seien Nachfragen nach dem Baufortschritt und dem Abschluss des Projektes beziehungsweise der Verfügbarkeit eines Anschlusses.