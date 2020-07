Der mit 50 Millionen Euro von Bund und Land geförderte Breitbandausbau im Landkreis Bad Dürkheim ist mit ersten Tiefbauarbeiten in die nächste Phase gegangen. Die Kreisverwaltung erinnert nun daran, was für den kostenlosen Ausbau an rund 9000 Adressen nötig ist: ein Hausanschlussvertrag der Eigentümer mit Inexio.Um darüber zu informieren, wurden oder werden diese sogenannten A-Adressen, die bislang mit weniger als 30 Megabit pro Sekunde Datenvolumen versorgt waren, von Inexio und der Kreisverwaltung angeschrieben. Das saarländische Telekommunikationsunternehmen erhält durch den Hausanschlussvertrag die Erlaubnis, die Gigabitleitung bis ins Haus zu legen, ansonsten reicht sie nur bis zur Grundstücksgrenze.

Wofür der Vertrag nötig ist

In dem Vertrag werden laut Verwaltung technische Angaben abgefragt, um festzustellen, wie der Anschluss ausgestaltet werden muss. Der Anschluss ist bis zur Hauseinführung sowie die ersten drei Meter im Gebäude grundsätzlich kostenlos. Sind längere Strecken im Gebäude zu überwinden, muss der Eigentümer mit Inexio gegebenenfalls die anfallenden Kosten klären. Die hausinterne Verkabelung ist nicht Bestandteil des Hausanschlusses, dafür muss der Eigentümer selbst sorgen. Es ist möglich, sich den Hausanschluss legen zu lassen, ohne das Gigabitnetz direkt zu nutzen – bei Bedarf kann später die Verkabelung im Haus erfolgen.

In dem Vertrag ist die Anzahl der Wohneinheiten anzugeben. Dies ist der Verwaltung zufolge erforderlich, um die benötigte Anzahl an Glasfasern für das Objekt zu bestimmen. Der Hausanschlussvertrag muss vom Eigentümer abgeschlossen und direkt an Inexio geschickt werden, die Adresse ist auf dem Vertrag vermerkt. Wichtig: An Inexio als Anbieter sind die A-Adressen durch den Hausanschlussvertrag nicht gebunden, sie können zu Inexio wechseln, müssen aber nicht.

Unterschied zwischen A- und B-Adressen

Bei den sogenannten B-Adressen, die zwar an der Ausbaustrecke liegen, aber vorm Ausbau schon mehr als 30 Megabit pro Sekunde hatten, ist das anders. Um an das schnellere Gigabit-Netz angeschlossen zu werden, beziehen sie über Inexio einen Hausanschluss und schließen mit dem Unternehmen einen Telekommunikationsvertrag ab. Die B-Adressen sind dann für eine gewisse Zeit an Inexio gebunden.

Noch Fragen?