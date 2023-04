Der privatwirtschaftliche Breitbandausbau der Deutschen Glasfaser startet demnächst in Weisenheim am Sand. Wie Bürgermeister Michael Bähr-Burkhardt (CDU) dem Gemeinderat mitteilte, werde es am Donnerstag, 1. Juni, eine Infoveranstaltung der Deutschen Glasfaser beim Sportverein geben.